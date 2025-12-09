Исследование: 74% жителей Подмосковья довольны сегодняшней жизнью

Среди молодежи от 18 до 34 лет этот показатель еще выше — 81%.

В ходе опроса респондентам задавали вопрос: «Если говорить в целом, Вы довольны или недовольны своей сегодняшней жизнью и в какой степени?».

Исследование проводилось при помощи комбинированного метода (онлайн- и телефонный опрос), выборка — 1200 жителей Московской области в возрасте от 18 лет, период проведения опроса — 27–29 мая 2025 года.

MAGRAM MR — независимое исследовательское агентство полного цикла, основанное в 1997 году. Специализируется на выполнении маркетинговых и социологических исследований любой сложности на рынках B2B и B2C в России и за рубежом.