Исследование: 24% молодежи в России не хватает времени для отношений

Институт демографического развития провел опрос среди молодежи из 104 городов России и 47 стран на Всемирном фестивале молодежи в Нижнем Новгороде. Исследование выявило, что 24% молодых людей не хватает времени для построения отношений, а также обозначило ключевые барьеры и предпочтения в сфере знакомств, сообщает RuNews24.ru .

АНО «Институт демографического развития» провел опрос среди более 500 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет на первом Слете Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде. В исследовании приняли участие представители 104 городов России и 47 стран.

Директор института Евгений Журавлев рассказал, что опрос был посвящен вопросам знакомств и построения отношений. Молодых людей спрашивали, где они предпочитают знакомиться, что мешает им строить отношения и какие ценности они считают важными.

Большинство респондентов считают, что лучше всего знакомиться на учебе или работе — так ответили 40% мужчин и 49% женщин. Мужчины чаще выбирают знакомства на вечеринках и мероприятиях (22%), а женщины — среди друзей и знакомых (25%). Каждый пятый мужчина ищет пару в соцсетях и дейтинг-приложениях, среди женщин этот вариант выбрали только 10%.

Исследование показало, что 24% молодых людей не хватает времени для построения отношений. Мужчины чаще отмечают нехватку денег (21% против 14% у женщин), а женщины — недостаток эмоциональной поддержки и понимания (33% против 28% у мужчин).

Среди главных препятствий для знакомств мужчины назвали страх отказа (45%) и нехватку времени (21%), а женщины — отсутствие инициативы со стороны мужчин (33%) и нехватку подходящих мест (13%).

По мнению опрошенных, миллениалы и зумеры лучше других поколений разбираются в вопросах любви и отношений. Журавлев отметил, что эти данные помогут разрабатывать новые программы поддержки молодежи, включая психологическую помощь и развитие коммуникативных навыков.