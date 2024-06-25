«Используют мое лицо»: Никас Сафронов заявил о взломе его аккаунта в WhatsApp*

По словам звезды, мошенники отправили от его лица сообщения и просили знакомых куда-то передавать деньги и посылки.

«Сняли мое лицо, используют его, наверное, тоже. Прошу вас не верить — это все обман, жулики», — предупреждал Сафронов в видеообращении.

В последнее время набирает обороты новый вид мошенничества — дипфейки. Это технология, которая позволяет обрабатывать изображения и видеофайлы, накладывать фотографию одного человека на снимок другого. Злоумышленники также создают дипфейки и выдают себя за руководителей, отправляют от их лиц видео с указаниями сотрудникам.

Правоохранительные органы призвали граждан соблюдать максимальную осторожность.

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