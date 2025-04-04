Испанский футболист заявил, что целой жизни не хватит для изучения всей России

Нападающий «Балтики Хиль: для изучения всех просторов РФ не хватит и целой жизни

Нападающий «Балтики» Брайан Хиль спустя несколько месяцев после перехода в калининградский клуб рассказал о своих впечатлениях от пребывания в России и ее географии, сообщает Metaratings.ru .

На просьбу оценить масштабы страны футболист отметил, что она не просто большая, а гигантская. Он заметил, что ранее его самые длинные перелеты занимали не больше часа, а по просторам России можно лететь четыре часа и больше.

«Это настолько огромная страна, что, мне кажется, и целой жизни не хватит, чтобы изучить, как тут все устроено», — добавил Хиль.

Стоит отметить, что футболист до перехода в «Балтику» из «Депортес Толима» играл в Сальвадоре, Бельгии и Колумбии. В составе калининградской команды он уже побывал в Тюмени и Уфе. На выездах «Балтика» проводила матчи в рамках чемпионата МЕЛБЕТ — Первой Лиги.