Испания запретит соцсети для детей младше 16 лет

В Испании планируют ввести запрет на использование соцсетей лицами, не достигшими 16-летнего возраста, об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес, пишет Baza .

Испания может стать третьей страной в мире, где доступ к любым социальным платформам будет закрыт для детей и подростков младше 16 лет. О намерениях государства сообщил Санчес. Он отметил, что данный вопрос будет вынесен на обсуждение кабинета министров на следующей неделе.

Премьер-министр также подчеркнул, что испанские власти стремятся прекратить безнаказанность владельцев цифровых платформ и установить для них правовую ответственность за нарушения, происходящие на их сервисах.

Первой страной в мире, внедрившей подобные ограничения для лиц до 16 лет, стала Австралия. Недавно руководство Франции приняло решение о блокировке соцсетей для детей, не достигших 15 лет.

