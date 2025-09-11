Испания вводит тотальный запрет на курение в общественных местах

В перечень запрещенных зон вошли пляжи, террасы баров и ресторанов, автобусные остановки и стадионы. Как сообщает Reuters, новые меры превосходят по строгости аналогичные ограничения, принятые в июле 2024 года во Франции, где террасы и вейпы остались вне запрета.

Инициатива уже вызвала критику со стороны представителей индустрии гостеприимства, которые отмечают, что открытые террасы традиционно пользуются популярностью у курильщиков и могут потерять часть клиентов. Однако власти аргументируют необходимость запрета статистикой министерства здравоохранения: ежегодно в стране от причин, связанных с курением, умирает более 50 тысяч человек — около 137 смертей в день.

Испанский законопроект отражает общемировой тренд на ужесточение антитабачного регулирования. Параллельно в России Госдума готовится рассмотреть в осеннюю сессию закон о полном запрете вейпов. Инициатива, поддержанная президентом Владимиром Путиным после предложения губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, может наделить регионы правом вводить собственные ограничения на продажу и использование электронных сигарет.