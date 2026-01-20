Искусственный интеллект выявил 251 тысячу нарушений чистоты во дворах Подмосковья в 2025 году

С августа 2023 года нейросеть проекта «Чистая территория» с помощью камер «Безопасного региона» контролирует чистоту во дворах Подмосковья. В 2025 году искусственный интеллект зафиксировал и помог устранить 251 тысячу нарушений, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С 1 августа 2023 года в Подмосковье реализуется проект «Чистая территория», в рамках которого нейросеть анализирует изображения с камер «Безопасного региона» для контроля чистоты во дворах. В 2025 году к системе подключили более 17 тысяч новых камер, доведя их общее количество до 82,8 тысячи.

Искусственный интеллект выявляет 15 видов нарушений, среди которых мусор на контейнерных площадках, неочищенные урны и переполненные контейнеры для сбора ТКО. За год система обнаружила 114 тысяч случаев мусора на площадках, 29 тысяч неочищенных урн и 25 тысяч переполненных контейнеров. Всего за год устранено около 251 тысячи нарушений.

Благодаря внедрению технологии количество жалоб по направлению «Двор» снизилось на 18%. Искусственный интеллект не только фиксирует нарушения, но и контролирует их устранение, повторно проверяя состояние дворов.

Ознакомиться с практиками применения искусственного интеллекта и подать заявку на их внедрение можно на портале «Цифровой регион». Проект реализуется в рамках национального проекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.