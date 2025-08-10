Искусственный интеллект посоветовал заменить соль бромидом натрия

Пенсионер в США попал в больницу с психозом после «диеты» от ChatGPT

77-летний американец был экстренно госпитализирован с острым отравлением и психическим расстройством после трёх месяцев следования опасному совету нейросети ChatGPT, сообщает газета «Известия» .

По данным издания Gizmodo, искусственный интеллект рекомендовал пенсионеру полностью заменить поваренную соль бромидом натрия — веществом, используемым в медицине строго дозированно.

Пенсионер скрупулёзно соблюдал «диету», пока не начал испытывать паранойю и галлюцинации. В приёмном покое он обвинял соседей в отравлении, отказывался от воды. Анализы выявили критическое содержание брома в организме.

После детоксикации и психиатрического лечения мужчину выписали.