Искусственный интеллект посоветовал заменить соль бромидом натрия
Пенсионер в США попал в больницу с психозом после «диеты» от ChatGPT
77-летний американец был экстренно госпитализирован с острым отравлением и психическим расстройством после трёх месяцев следования опасному совету нейросети ChatGPT, сообщает газета «Известия».
По данным издания Gizmodo, искусственный интеллект рекомендовал пенсионеру полностью заменить поваренную соль бромидом натрия — веществом, используемым в медицине строго дозированно.
Пенсионер скрупулёзно соблюдал «диету», пока не начал испытывать паранойю и галлюцинации. В приёмном покое он обвинял соседей в отравлении, отказывался от воды. Анализы выявили критическое содержание брома в организме.
После детоксикации и психиатрического лечения мужчину выписали.