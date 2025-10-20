Искусственный интеллект на госуслугах Подмосковья проверил более 3 млн документов

С июня 2025 года искусственный интеллект распознает документы, прикрепленные к заявлению на портале госуслуг Московской области. За это время он проверил более 3 млн документов в более 920 тыс. онлайн-заявлениях. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Нейросеть уже умеет распознавать свыше 320 видов документов, включая иностранные. Она определяет, корректные ли документы приложены. Верные файлы нейросеть отмечает зеленой галочкой. Технология уже работает в более 180 цифровых услугах на региональном портале.

Внедрение ИИ-проекта помогло сократить время на регистрацию заявления с 5 до 3 дней, а также время вынесения решения по заявлению — с 7 до 5 дней.

Внедрение и содействие в разработке технологий искусственного интеллекта отвечает целям национального проекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.