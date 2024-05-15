«Искренне раскаиваюсь»: обвиняемый в убийстве журналистки Бабаевой признал вину
Симферопольский районный суд Крыма начал рассматривать дело об убийстве журналистки «Россия сегодня» Светланы Бабаевой, в ходе заседания обвиняемый Игорь Малев признал свою вину, сообщает РИА Новости.
Адвокат Вячеслав Позигун заявил о наличии прямых доказательств того, что Бабаева погибла по вине Малева, который нарушил правила безопасности на полигоне 28 октября 2022 года. Фигурант дела признал вину и раскаялся.
«Признаю. Полностью. Искренне раскаиваюсь», — сказал подсудимый.
Игоря Малева судят по статье о причинении смерти по неосторожности. По данным следствия, он нарушит технику безопасности, выстрелив из автомата в землю. Одна из пуль разделилась пополам, отрикошетила и попала в голову и шею женщины, которая от полученных травм скончалась.
Уголовное дело о гибели журналистки Светланы Бабаевой передали в суд Крыма в апреле 2024 года. Дело рассматривал председатель Симферопольского районного суда Александр Сердюк.