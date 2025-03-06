Искаженный русский язык: Милонов рассказал, как определить мошенников

Милонов: беседы с мошенниками обычно заканчивались проклятиями с их стороны

Депутат Госдумы Виталий Милонов поделился, как определить мошенников: они разговаривают на искаженном русском языке, сообщает aif.ru .

«Мне звонили разные люди с разных номеров. Причем я ради забавы даже делал скрины их фотографий, якобы представителей Росфинмониторинга и так далее, и через умную камеру определял, откуда эти снимки. Там оказывались обычные образцы из фотоателье. Забавно», — сказал Милонов.

По словам парламентария, он в свое время серьезно изучал национальные языки и легко чувствует любой диалект, а теперь ему стало интересно проследить мошенническую цепочку.

Одного из злоумышленников Милонов хотел вывести на физический контакт, но преступники категорически отказались прислать курьера. Он отметил, что большинство злоумышленников — с Украины.

«Обычно такие речи заканчивались пожеланием хорошей ковровой бомбардировки Днепропетровска или еще какого-нибудь города и проклятиями с их стороны», — заявил Милонов.