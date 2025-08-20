«Ищут вульгарных профурсеток»: Милонов осудил мужчин, выбирающих «тарелочниц»

сегодня в 13:54

Милонов раскритиковал мужчин за свидания с легкодоступными девушками

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал мужчин, которые ходят на свидания с «легкодоступными» девушками-«тарелочницами». При этом дамы, которые стремятся поесть за чужой счет, по его мнению, пытаются «самоутвердиться» из-за «отсутствия других талантов», сообщает радио «Говорит Москва» .

Милонов считает, что мужчины специально выбирают «тарелочниц», потому что те обещают им интимное продолжение после свидания. Их привлекает легкодоступность таких дам.

«Вместо того, чтобы быть нормальным мужиком, который ищет нормальную девушку, он ищет такую себе профурсетку вульгарную», — заявил депутат.

По его словам, мужчины пользуются «вульгарной» любовью, а дамы-«тарелочницы» ходят на свидания в силу отсутствия других талантов, пытаясь таким образом самореализоваться.

«Тарелочницы» — сленговый термин, обозначающий девушек, которые ходят на свидания, чтобы поесть за счет мужчины.

Ранее Милонов осудил тенденции современных российских мужчин в образе жизни и уходе за собой. Он раскритиковал их за эпиляцию и другие процедуры.