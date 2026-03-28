Исчезнувшая в Сербии студентка из Подмосковья нашлась
Исчезнувшая в Сербии Кристина М. нашлась. Однако на связь девушка еще не выходила, рассказала «112» ее мать.
Генеральное консульство Сербии отметило, что Кристина пребывает на их территории.
По данным SHOT, девушку нашли рядом с Белградом. Мать отметила, что с ней все хорошо.
Девушку искали девять суток. Близкие Кристины М. пытаются вернуть девушку в РФ.
26 марта сообщалось, что 21-летняя девушка из подмосковного Одинцова исчезла за границей. Родственники допустили, что девушку могли похитить.
В конце февраля Кристина обманула близких. Она сказала, что отправится в Сочи. Но сама полетела в Сербию через Турцию.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.