Исчезнувшая в Сербии студентка из Подмосковья нашлась

Исчезнувшая в Сербии Кристина М. нашлась. Однако на связь девушка еще не выходила, рассказала « 112 » ее мать.

Генеральное консульство Сербии отметило, что Кристина пребывает на их территории.

По данным SHOT, девушку нашли рядом с Белградом. Мать отметила, что с ней все хорошо.

Девушку искали девять суток. Близкие Кристины М. пытаются вернуть девушку в РФ.

26 марта сообщалось, что 21-летняя девушка из подмосковного Одинцова исчезла за границей. Родственники допустили, что девушку могли похитить.

В конце февраля Кристина обманула близких. Она сказала, что отправится в Сочи. Но сама полетела в Сербию через Турцию.

