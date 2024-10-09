Ирландский журналист Чей Боуз считает, что на Украине повышается сопротивление диктатуре президента страны Владимира Зеленского, об этом говорит появление пророссийских плакатов в городах, сообщает Газета.ru .

«Местные жители ясно выражают свои чувства», — подписал он фотографию с украинским плакатом, на котором изображен российский лидер и посыл, что он наведет в стране порядок.

Данный плакат был наклеен поверх объявления, которое разместил один из украинских военкоматов.

Ранее политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков отметил, что для переговоров с РФ Владимиру Зеленскому нужно будет отменить свой указ о запрете диалога со страной. Такое решение заставит его пожертвовать карьерой и пересмотреть имидж непримиримого воина, стоящего до конца за целостность государства.