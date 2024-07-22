Инвестпроекты почти на 3 млрд руб реализуют в Подмосковье при поддержке ФРП РФ

С начала года предприятиям Московской области выдано 7 льготных займов от федерального фонда развития промышленности (ФРП РФ). Зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что общая сумма выданных средств по программам ФРП РФ составляет более 1,6 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«С начала этого года семь проектов в Московской области уже получили льготное финансирование от ФРП РФ на сумму свыше 1,6 млрд рублей. Общая сумма инвестиций в рамках этих семи проектов составляет более 2,8 млрд рублей. Компании обеспечат создание порядка 300 новых рабочих мест в Подмосковье. Содействие предприятиям в получении льготных займов оказывают специалисты Фонда развития промышленности Московской области», — отметила Екатерина Зиновьева.

Один из заемщиков — компания «ПСК Фарма». Размер займа составляет около 220 млн рублей. Компания планирует запустить в ОЭЗ «Дубна» центр по производству желатиновых капсул для обеспечения полного цикла производства в рамках политики импортозамещения. В настоящее время капсулы поставляются из-за рубежа. Переход на собственное производство позволит удовлетворить внутренние потребности и снабдить сырьем локальных производителей лекарственных препаратов.

Остальные проекты реализуются подмосковными компаниями в сферах медицины, производства металлических изделий, спецоборудования и других.

Подробнее ознакомиться с программами ФРП РФ можно по ссылке https://frprf.ru/, а узнать больше о программах ФРП Московской области можно на сайте https://frpmo.ru/.

Промышленные предприятия могут получить займы в ФРП Подмосковья по льготным ставкам — от 0,5% до 5% годовых. Самые популярные программы — «Импортозамещение» и «Приобретение оборудования».

Больше информации о поддержке бизнеса доступно на инвестиционном портале Подмосковья https://invest.mosreg.ru/ и в Telegram-канале Мининвест Подмосковья https://t.me/mininvest_mo.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.