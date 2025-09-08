Виртуальное общение требует тех же правил безопасности, что и реальная жизнь, иначе ребенок рискует оказаться жертвой преступника, сообщила РИАМО лидер движения «Сдай Педофила!», юрист, психолог, руководитель горячей линии по противодействию сексуальному насилию над детьми Анна Левченко.

7 сентября в апарт-отеле в Санкт-Петербурге обнаружили труп 15-летней девушки. Молодой человек, с которым та ранее познакомилась в лайн-игре, нанес ей множество ножевых ранений, вероятно, после неудачной попытки изнасилования. Затем убийца разослал фото трупа знакомым и попытался покончить с собой.

«Это очень важный момент: объяснять детям, что интернет — такая же среда, как и реальная жизнь. Вышел из дома: направо — встретил лучшего друга, налево — маньяка. Это не значит, что мы не будем выходить из дома. Интернет — инструмент, и им нужно уметь пользоваться безопасно. Точно так же, как машину никто не даст водить без прав. В виртуальном общении детям тоже нужно объяснять базовые правила безопасности. В том числе то, что в интернете много людей, которые хотят воспользоваться твоими наивностью, доверием, ресурсами, деньгами», — сказала Левченко.

Он добавила, что всегда нужно рефлексировать, не принимать скоропалительных решений. Если собираешься с кем-то встретиться, обязательно расскажи об этом кому-то.

«Часто звонят дети, которые сами не пострадавшие, а, например, подружка узнала и говорит: „Моя подруга собирается встретиться с таким-то человеком, что делать?“ Ребенок понимает, что нужно сообщить родителям, но боится предать подругу. Важно объяснять детям: когда речь идет о чьей-то безопасности, жизни и здоровье — никакая дружеская тайна не выше. Нужно идти к взрослым, даже если подруга обидится. Со временем она поймет, от чего ее спасли», — рассказала лидер движения.

Левченко пояснила, что это делается не в моменте, а заранее, на протяжении всей жизни ребенка. Залог безопасности — доверительные отношения в семье.

«Если вечером на кухне ребенок просто так говорит маме с папой: „Я переписываюсь с парнем, его зовут Вадим, мы познакомились в игре“, родители хотя бы знают, что такой человек существует», — отметила специалист.

Горячий номер линии по противодействию сексуальному насилию над детьми: +7 (800) 250-98-96.