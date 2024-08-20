сегодня в 11:38

Интерактивный проект расскажет о карьере на Московском НПЗ

Московский НПЗ и издательство «Комсомольская правда» выпустили интерактивный проект о широких карьерных возможностях на предприятии, сообщает пресс-служба компании.

Спецпроект «Поработаю нефтяником, дальше МКАД не предлагать» расскажет, как сделать карьеру в престижной нефтегазовой отрасли, не покидая столицу.

Читатели познакомятся с большой командой специалистов современного нефтеперерабатывающего завода и их профессиональными обязанностями.

Ежегодно на предприятии открыто более 50 вакансий. Стать частью коллектива можно после окончания колледжа или вуза.

Предприятие имеет развитую социальную инфраструктуру для сотрудников, в том числе собственный спортивный комплекс и медицинский центр. Открыть интересующие локации завода и прилегающего района Капотня пользователь сможет с помощью наглядной интерактивной карты.

Также действующие сотрудники небольших видеовставках рассказали о своей работе.