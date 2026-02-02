Инспекторы проверили содержание дворов и территорий в Подмосковье с 26 января по 1 февраля

Инспекторский состав министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору провел проверки и работы по благоустройству дворовых и придомовых территорий в Подмосковье с 26 января по 1 февраля, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В Красногорске восстановили внутреннюю отделку в местах общего пользования в доме № 12 на Ильинском шоссе. В Дубне уложили противоскользящее покрытие в доме № 10б на улице Школьная. В Клину очистили кровлю от наледи в доме № 21 по Бородинскому проезду.

В Реутове установили новую линию уличного освещения на дворовой территории по Юбилейному проспекту рядом с домом № 13. В Балашихе провели локальный ремонт кровли в доме № 23 на улице Заречная. В Сергиевом Посаде выполнили косметический ремонт тамбуров подъездов в доме № 17А на улице Воробьевская. В Лобне заменили участок трубопровода холодного водоснабжения на улице Шадунца у дома № 9 и на улице Мирная у дома № 12.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.