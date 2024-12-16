Инспекторы Гостехнадзора Подмосковья провели более 1 тыс техосмотров за неделю

Гостехнадзор министерства экологии и природопользования Московской области на прошлой неделе провел тщательные проверки технического состояния транспортных средств и аттракционов, а также зарегистрировал новые единицы техники, соответствующие требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы зарегистрировали 826 единиц самоходных машин, что даст возможность отслеживать соблюдение правил их использования. Во время предоставления регистраций инспекторы выявляют такие нарушения, как несоответствие номеров техники, ее расположения и поддельные маркировки двигателей. За такие нарушения предусмотрены строгие административные санкции.

Кроме того, Гостехнадзор провел 1 187 технических осмотров. Регулярные проверки помогают предотвратить аварии и повысить безопасность использования техники. Важным аспектом работы ведомства также является обновление и выдача удостоверений машиниста-тракториста.

За последнюю неделю 496 удостоверений получили граждане, обратившиеся за этой услугой. В процессе проверки за всю неделю было выявлено три случая подделки документов, что подчеркивает важность строгого контроля и обеспечения подлинности выдаваемых удостоверений.

Гостехнадзор также провел 371 экзамен для получения удостоверения тракториста-машиниста. Несмотря на снижение активности в проверке аттракционов в холодное время года, управление продолжает контролировать их техническое состояние и соответствие требованиям эксплуатации. За неделю было проверено 7 аттракционов, и все они соответствовали установленным стандартам. Это позволяет поддерживать высокий уровень безопасности и комфорта для посетителей.

Гостехнадзор также активно взаимодействует с другими государственными органами и организациями, что способствует более эффективному решению задач в области безопасности дорожного движения и эксплуатации техники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.