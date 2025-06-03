сегодня в 21:25

Иностранным агентам в России могут запретить создавать юрлица и СМИ

В Государственную думу РФ внесли законопроект, который запрещает иностранным агентам создавать юридические лица и средства массовой информации для распространения информации на территории государства. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторами инициативы выступили депутат Госдумы Динар Гильмутдинов и Госсобрание Республики Башкортостан.

Согласно пояснительной записке, в рамках законопроекта предлагается ввести запрет на создание юрлиц, которые занимаются распространением информационных материалов.

В настоящее время в российском законодательстве существуют ограничения для деятельности иноагентов, которые запрещают им создавать информационные продукты для детей. Авторы инициативы считают, что иноагенты могут обойти данное ограничение.

Из документа следует, что цель этой инициативы — гарантировать национальную безопасность и независимость государства, а также оперативно реагировать на попытки незаконного иностранного вмешательства.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, возможно ли в России признавать детей иноагентами. По словам парламентария, дети не отдают себе отчет в последствиях своих поступков.