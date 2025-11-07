На площадке Ялтинского форума, прошедшего в Москве, председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межрегиональным связям Анастасия Гридчина обратилась к иностранным гостям страны с просьбой честно рассказывать о своих впечатлениях о России, сообщает «Крым 24» .

В рамках ЯМЭФ-2025 Гридчина призвала представителей дружественных стран по возвращении в свои государства делиться увиденным и пережитым в России.

Она акцентировала внимание на значимости объективных рассказов, основанных на личном опыте.

В свою очередь, итальянский независимый журналист Элизео Бертолази ранее отметил, что западные СМИ часто распространяют искаженную информацию, полученную от украинских властей. В частности, зарубежные издания писали о принуждении жителей Донбасса к участию в референдуме о вхождении в состав России, в то время как Бертолази лично видел, как люди с радостью шли голосовать.

