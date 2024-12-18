Инновационный технопарк откроют в Коммунарке к 2029 году

Для этого инвестору предоставлен участок площадью свыше 0,7 гектара в административно-деловом центре рядом с поселком для строительства многофункционального комплекса.

Конкретное наполнение будущего здания будет определяться на стадии разработки концепции и проектных документов. Тем не менее инвестор проекта уже заявил о планах по созданию технопарка, который будет способствовать импортозамещению и развитию малого и среднего бизнеса.

С предпринимателем заключили договор об аренде на срок до 2029 года, и за этот период все строительные работы должны быть завершены, как сообщили в социальных сетях департамента городского имущества Москвы.

Это масштабное инвестирование представляет собой значительный шаг к развитию региона и повышению его экономического потенциала.