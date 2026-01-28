Жители Шатуры и Рошаля помогли коммунальщикам убирать снег во дворах 27 января

Жители городов Шатура и Рошаль 27 января присоединились к уборке снега во дворах, чтобы помочь коммунальным службам справиться с последствиями снегопада, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В течение всего дня 27 января в Шатуре и Рошале шел сильный снегопад. Коммунальные службы работали в усиленном режиме, расчищая дорожки, тропинки и подходы к подъездам вручную и с помощью спецтехники.

К уборке снега присоединились и местные жители. Александр Ежов, житель улицы Химиков в Рошале, рассказал, что самостоятельно расчистил тротуар возле дома, чтобы обеспечить себе и соседям безопасный проход. По его словам, это стало не только необходимостью, но и хорошей физической нагрузкой.

Жительница дома 26 по улице Свердлова Надежда Жукова отметила, что инициативная группа их дома решила помочь дворнику, поскольку снегопад не прекращался, и одному человеку было сложно справиться. Совместными усилиями жители расчистили двор и остались довольны результатом.

К инициативе подключились сотрудники рошальского отдела управления по работе с территориями. Вместе с жителями они за полчаса привели двор в порядок.

Глава округа Николай Прилуцкий поблагодарил всех, кто не остался в стороне и помог коммунальным службам, отметив важность такой поддержки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.