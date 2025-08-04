Инфоцыгане в России: как работают схемы цифрового мошенничества

Доходы инфоцыган в России в 2024 году достигли 300–500 млн рублей. Несмотря на расследования и отъезд некоторых организаторов, марафоны «быстрого успеха» продолжают привлекать тысячи людей. Эксперты объяснили, как устроены схемы обмана и как не стать жертвой цифрового мошенничества, сообщает MIR24.TV .

В 2024 году доходы инфоцыган в России составили сотни миллионов рублей. Несмотря на уголовные дела и прекращение деятельности ряда организаторов, популярность марафонов «быстрого успеха» и курсов личностного роста не снижается. Эксперты отмечают, что инфоцыгане используют современные схемы обмана, маскируясь под экспертов и обещая легкие решения сложных проблем.

Консультант по развитию бизнеса Олеся Батищева пояснила, что инфоцыгане отличаются от настоящих экспертов отсутствием подтвержденной квалификации и реальных кейсов. Их основная задача — продавать иллюзию уникальных знаний, используя эмоциональное давление, фальшивые отзывы и показную роскошь. Среди популярных продуктов — курсы «Как стать миллионером», марафоны «женственности» и платные чаты с инсайдерской информацией, за которыми часто не стоит никакой методологии.

Руководитель отдела маркетинга Анастасия Сухова добавила, что инфоцыгане активно используют агрессивные методы продаж, обещая быстрые результаты и демонстрируя роскошный образ жизни. Для привлечения клиентов они проводят бесплатные вебинары, где в конце навязывают платные продукты. Эксперты советуют проверять квалификацию авторов, искать независимые отзывы и не доверять громким обещаниям.

Юрист Зара Горбушина отметила, что схемы инфоцыган включают продажу бесполезных курсов, навязывание дополнительных услуг и создание финансовых пирамид. Часто используются ложные гарантии возврата средств и манипуляции с ценами. Эксперт по информационной безопасности Павел Карасев подчеркнул, что за цифровое мошенничество в России предусмотрены штрафы и реальные сроки лишения свободы. Он рекомендовал собирать доказательства и обращаться в полицию и надзорные органы при выявлении обмана.