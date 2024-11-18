Имущество родственников командира ВСУ арестовали в Крыму

В Крыму арестовано имущество родственников командира ВСУ, капитана 1-го ранга Александра Щепцова, которого обвиняют в совершении терактов на территории республики, сообщает пресс-служба СК РФ .

Речь идет о земельных участках и коммерческой недвижимости на общую сумму в 19 млн руб. По версии следствия, полученные доходы от использования данного имущества использовались для финансирования терактов.

В СК отмечают, что Щепцов в 2023–2024 гг организовал четыре террористические атаки с использованием безэкипажных катеров на российские объекты. В результате погиб один мирный житель, а государству был причинен многомиллионный ущерб.

В отношении командира ВСУ было возбуждено уголовное дело. Щепцову заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Его объявили в межгосударственный розыск.

Ранее в России возбудили уголовное дело в отношении командира ВСУ генерал-майора Дмитрия Красильникова. Его обвиняют в преступлениях против мирных жителей в Курской области.