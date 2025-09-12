Имущество компаний «Востокцемент» и «Ренессанс» может быть конфисковано

Активы на 79 млрд рублей, связанные с экс-мэром Владивостока, могут изъять

Генеральная прокуратура России обратилась в Тверской суд Москвы с иском об изъятии в доход государства активов компаний «Востокцемент» и «Ренессанс» общей стоимостью свыше 79 миллиардов рублей, сообщает «КоммерсантЪ» .

Согласно позиции ведомства, фактическими владельцами бизнеса являются родственники осужденного за коррупцию экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, который использовал служебное положение для незаконного обогащения.

По данным прокуратуры, в период с 2008 по 2017 годы, когда Пушкарев возглавлял городскую администрацию, его родственники через офшорные схемы систематически получали муниципальные контракты, извлекали доход из бюджетных ресурсов и монополизировали ключевые отрасли экономики Приморского края. В 2019 году экс-мэр был осужден на 15 лет колонии строгого режима за организацию коррупционных схем при распределении дорожно-строительных тендеров.

Иск стал продолжением ранее начатой конфискационной политики: в августе 2021 года Росимущество уже реализовало на аукционе личную недвижимость Пушкарева на сумму 47,6 миллиона рублей. Новое дело затрагивает значительно более масштабные активы, включая цементные заводы, портовую инфраструктуру и объекты недвижимости.