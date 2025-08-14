Имущество Артура Смольянинова* арестовано за долги

Как сообщили в пресс-службе московского главка ведомства, приставы установили наличие имущества у должника после рассылки запросов в регистрирующие органы и банки.

Согласно данным исполнительного производства, с актера взыскивают 159,7 тысячи рублей. Ранее был арестован его автомобиль. При этом два других производства в отношении Смольянинова* прекращены: одно — из-за невозможности установить местонахождение должника или его активов (долг 101,3 тыс. рублей), другое — в связи с признанием банкротом (штраф 32,1 тыс. рублей).

Смольянинов* находится в международном розыске по уголовному делу о распространении ложной информации о ВС РФ и разжигании ненависти. В январе 2023 года Минюст включил его в реестр иноагентов, а в мае 2024-го — в перечень террористов и экстремистов.

*Лицо признано в РФ иноагентом, внесено в перечень террористов и экстремистов.