Импортеров привлекут к обсуждению новых правил утилизации отходов

Российский экологический оператор (РЭО) и Министерство природных ресурсов и экологии РФ договорились сформировать рабочую группу с привлечением импортеров. Это решение стало результатом онлайн-встречи, на которой обсуждались итоги отчетной кампании по расширенной ответственности производителей (РОП) с учетом новых требований для импортной продукции. Основная задача группы — устранить спорные моменты в трактовке законодательства и облегчить процесс подачи отчетов в систему ЕФГИС УОИТ. Участники рабочей группы соберут предложения от бизнеса и разработают меры по оптимизации нормативно-правовой базы, сообщила пресс-службы РЭО.

«Обновленный механизм РОП направлен на повышение прозрачности всех процессов, связанных с утилизацией, и стимулирует производителей развивать инфраструктуру переработки отходов, необходимую для достижения экологических целей страны. В части импорта механизм РОП должен быть понятным и простым. Мы видим, что у бизнеса накопилось немало вопросов, и хотим наладить диалог. Рабочая группа как раз и станет площадкой, где будут обсуждаться проблемы и вырабатываться решения», — прокомментировал директор по развитию экономики замкнутого цикла РЭО Игорь Забралов.

Он добавил, что тестовый период действия новых правил для импортеров закончится в сентябре. Затем совместно с Минприроды и Правительством РФ будут определены конкретные шаги по совершенствованию системы РОП.

Рабочая группа будет учитывать инициативы представителей рынка и поспособствует упрощению и цифровизации отчетности в рамках РОП.

Эксперимент для импортеров начался 1 сентября 2024 года. Компании, ввозящие определенные товары, обязаны либо уплатить экосбор, либо предоставить банковскую гарантию и поручительство утилизатора — эти условия должны быть выполнены до вывода товаров (включая упаковку) на российский рынок. Правило действует только для продукции из стран, не входящих в ЕАЭС.

Согласно обновленным требованиям РОП, все производители и импортеры обязаны отчитываться о выполнении нормативов утилизации отходов от товаров и упаковки. В рамках эксперимента отчетность по ввозимым товарам и упаковке подается только через ЕФГИС УОИТ.

Федеральный закон № 451-ФЗ, внесший изменения в законодательство об отходах, был принят 4 августа 2023 года и вступил в силу 1 января 2024 года. До 1 января 2027 года нормативы утилизации упаковки будут постепенно увеличиваться: с 2025 года — 55% массы, с 2026 года — 75%, а с 2027 года — 100%.

ППК «Российский экологический оператор» была создана Указом Президента 14 января 2019 года. Ее главная цель — построить в России эффективную систему обращения с ТКО. С 2025 года вместо завершившегося нацпроекта «Экология» стартовал новый проект — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений — создание экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сократить их захоронение до 50% и перерабатывать не менее 25% отходов в качестве вторичного сырья.