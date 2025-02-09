Имя военкора Владлена Татарского получила улица в Люберцах

Одна из улиц в поселке Мирный подмосковных Люберец получила имя погибшего военкора Максима Фомина (Владлена Татарского). Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа Владимир Волков.

С инициативой о названии улицы выступили жители Люберец, а также ветераны ВОВ, СВО и других боевых действий. Так они решили увековечить память жителей городского округа о военном корреспонденте, который трагически погиб во время теракта.

Военкор Владлен Татарский сражался за освобождение Донбасса. Блогер был убит 2 апреля 2023 года во время теракта в кафе Санкт-Петербурга.

Дарья Трепова* передала военкору статуэтку, в которой спрятала взрывчатку. При взрыве пострадали 50 человек. Татарский скончался.

*Внесена в перечень террористов и экстремистов.