Имидж и репутация: эксперт рассказала об этикете в корпоративных чатах

Эксперт по построению команды и HR-бизнес тренер Дарья Гришанина заявила, что корпоративные чаты — это не место для расслабления, любой неуместный комментарий может повлечь за собой неприятные последствия, сообщает MIR24.TV .

«Корпоративные чаты компаний подчиняются практически всем правилам деловой переписки. Не теряйте бдительность, обманываясь непринужденностью современных мессенджеров, которые круглосуточно под рукой, наряду с чатиками с друзьями и чатом подъезда», — также заявила эксперт по международному этикету и протоколу Варвара Тищенко.

По словам экспертов, первостепенное значение в рабочих чатах имеют репутацию и имидж, они влияют и на построение карьеры.

В них недопустим спам и действуют правила деловой коммуникации. К коллегам следует обращаться по имени и отчеству или просто по имени, но на «Вы». Необходимо всегда соблюдать вежливость и проявлять доброжелательность.