Имидж и репутация: эксперт рассказала об этикете в корпоративных чатах
Эксперт по построению команды и HR-бизнес тренер Дарья Гришанина заявила, что корпоративные чаты — это не место для расслабления, любой неуместный комментарий может повлечь за собой неприятные последствия, сообщает MIR24.TV.
«Корпоративные чаты компаний подчиняются практически всем правилам деловой переписки. Не теряйте бдительность, обманываясь непринужденностью современных мессенджеров, которые круглосуточно под рукой, наряду с чатиками с друзьями и чатом подъезда», — также заявила эксперт по международному этикету и протоколу Варвара Тищенко.
По словам экспертов, первостепенное значение в рабочих чатах имеют репутацию и имидж, они влияют и на построение карьеры.
В них недопустим спам и действуют правила деловой коммуникации. К коллегам следует обращаться по имени и отчеству или просто по имени, но на «Вы». Необходимо всегда соблюдать вежливость и проявлять доброжелательность.