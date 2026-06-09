Имена Александр и Мария лидируют в Подмосковье через 100 лет

В Подмосковье сравнили имена новорожденных за январь–май 1926 и 2026 годов и выяснили, что Александр и Мария остаются в числе самых популярных спустя столетие, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Министерство социального развития Московской области сопоставило данные о регистрации рождений за первые пять месяцев 1926 и 2026 годов. Анализ показал, что несмотря на смену эпох и общественных укладов, родители по-прежнему выбирают классические имена.

«Главными хранителями традиции стали Александры и Марии. Они уверенно возглавляют рейтинги любимых имен сейчас и 100 лет назад. Это совпадение показывает, как традиции и культурные предпочтения могут сохраняться на протяжении поколений», — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В 2026 году среди мальчиков чаще всего называют Михаилом, Александром, Артемом, Тимофеем и Матвеем. У девочек лидируют София, Анна, Василиса, Ева и Мария. Встречаются и редкие имена: мальчиков называют Аркадием, Залотоем, Евсеем, Игнатом, Пантелеимоном и Фомой, девочек — Александриной, Берегиней, Иванной, Олимпиадой, Латифой и Славицей.

В 1926 году в числе самых популярных мужских имен были Николай, Виктор, Василий, Алексей и Александр, среди женских — Мария, Лидия, Валентина, Нина и Зоя. В архивных данных также сохранились редкие для современности имена: Бронислав, Викентий, Любомир, Порфирий, Феоктист, а также Идея, Декабрина, Октябрина, Революция и Эра.

В ведомстве напомнили, что зарегистрировать рождение ребенка можно прямо в медицинском учреждении. Родителям также доступна выплата 20 тыс. рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье» при регистрации рождения в регионе.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.