Илон Маск поблагодарил уходящего инженера xAI с российскими корнями

сегодня в 06:41

В своем посте в X (бывший Twitter) предприниматель отметил вклад инженера с российскими корнями в развитие стартапа по созданию искусственного интеллекта.

«Спасибо за помощь в создании xAI! Без вас нас бы здесь не было», — написал Маск, сопровождая сообщение смайликом в виде салюта.

Бабушкин, чей уход стал неожиданностью для технологического сообщества, ранее играл ключевую роль в инженерных разработках компании.