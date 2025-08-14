Илон Маск поблагодарил уходящего инженера xAI с российскими корнями
Бизнесмен Илон Маск публично выразил благодарность Игорю Бабушкину, руководителю инженерного отдела xAI, который покидает компанию.
В своем посте в X (бывший Twitter) предприниматель отметил вклад инженера с российскими корнями в развитие стартапа по созданию искусственного интеллекта.
«Спасибо за помощь в создании xAI! Без вас нас бы здесь не было», — написал Маск, сопровождая сообщение смайликом в виде салюта.
Бабушкин, чей уход стал неожиданностью для технологического сообщества, ранее играл ключевую роль в инженерных разработках компании.