Ильинский пляж в Можайском округе готовится к приему гостей

Здесь уже все готово к приему гостей в жаркие летние дни. Специалисты-водолазы обследовали дно акватории в зоне купания на глубине до двух метров. Государственная инспекция по маломерным судам провела осмотр пляжа и подтвердила его соответствие требованиям безопасности. Роспотребнадзор выдал положительное заключение о качестве воды и соблюдении санитарных норм на пляже. Оформление всех необходимых документов находится на финальной стадии.

На пляже оборудован спасательный пост. Он обеспечивает полный контроль над зоной купания. На весь сезон организовано здесь будут нести дежурство профессиональные спасатели. Имеется и вся необходимая инфраструктура: две зоны купания — взрослая и детская, шезлонги, игровая и спортивная площадки, беседки и мангальные зоны, гостевые домики, а также кафе. Для любителей активного отдыха работает прокат водного транспорта и пляжного инвентаря.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.