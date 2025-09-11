III Всероссийский форум финно-угорских народов проходит в Йошкар-Оле
В Марийском государственном академическом театре оперы и балета имени Эрика Сапаева в Йошкар-Оле прошла торжественная церемония открытия III Всероссийского форума финно-угорских народов, сообщает пресс-служба ФАДН России.
В рамках события было проведено пленарное заседание «Финно-угорская молодежь в меняющемся мире: реалии и вызовы». На нем присутствовали заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев и т. д.
Всего на площадки форума прибыли участники из 32 субъектов страны, представители федеральных и региональных органов госвласти, научных организаций и всероссийских общественных объединений.
В открытии форума принял участие руководитель ФАДН России Игорь Баринов. Он отметил, как много представителей различных структур прибыли на церемонию, а само событие назвал значимым для всей страны.
«Такое масштабное представительство безусловно подтверждает статус форума как крупнейшей площадки по вопросам развития финно-угорских и самодийских народов», — сказал Баринов.
На мероприятии глава региона вручил медали ордена «За заслуги перед Марий Эл» Магомедову и Баринову.