II Всероссийский свадебный фестиваль пройдет 8–13 июля в центре «Россия» в Москве. Фестиваль пройдет под девизом «Обручально кольцо. В России по любви». Об этом сообщает пресс-служба АНО «Дирекция выставки достижений «Россия».

Гости и участники фестиваля смогут познакомиться с культурно-географическим наследием нашей старны через призму свадебных традиций, а его программа охватит все регионы России: от северных широт до Дальнего Востока и от степных просторов до балтийского побережья.

В день открытия, 8 июля, в День семьи, любви и верности, Москва станет свидетелем грандиозного праздника — первого дня Всероссийского Свадебного Фестиваля. В этот день 170 пар одновременно свяжут свои судьбы узами брака, установив новый рекорд и превратив этот день в незабываемое событие для всех участников и гостей.

Свадебный фестиваль начнется с прогулки пар на речных трамвайчиках по Москва-реке. Процессия начнеется от причала «Рэдиссон Коллекшн» и завершится у причала «Национальный центр «Россия».

После этого в Национальном центре «Россия» состоится масштабная свадебная церемония. Завершится день большим праздничным концертом.

Последующие дни фестиваля будут отражать культурные особенности, а также традиции Северной, Южной, Восточной и Западной частей России.

Вместе с тем, программа объединит экспертные лекции, инновационные модные показы и мастер-классы от лидеров свадебной индустрии. В завершении, 13 июля, пройдет торжественное подведение итогов фестиваля, гостями которого станут как молодожены, так и почетные гости.

Тематика дней:

8 июля — открытие фестиваля «Самая массовая регистрация брака в РФ» (170 пар единовременно);

9 июля — традиции Северной части РФ (СФО, УФО);

10 июля — традиции Южной части РФ (ЮФО, СКФО);

11 июля — традиции Западной части РФ (СЗФО, ПФО, ЦФО);

12 июля — традиции Восточной части РФ (ДФО);

13 июля — закрытие фестиваля.

Каждый день фестиваля будет отличаться цветовой палитрой, символом дня, а также программой концертов с участием звезд российской эстрады, мастер-классов, лекций и других фоновых активностей, поддерживающих тематику фестиваля.

Кроме того, тематика будет отражена в визуальном облике фестиваля: сменяемые элементы оформления и костюмы невест, к созданию которых будут привлечены российские дизайнеры.