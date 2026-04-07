46‑летняя журналистка Светлана Прокопьева* из Латвии запустила в соцсетях блог об отношениях с виртуальным бойфрендом по имени Хаким аль‑Фарис, сообщает Baza .

Цифровой мужчина рассказал, что он якобы араб из Бейрута, выпускник Сорбонны, а работает переводчиком, тренером и барменом.

Журналистка в блоге делится с подписчиками подробностями своих отношений, обсуждает актуальную повестку и различные темы, касающиеся и личных переживаний, и вопросов о сущности нейросети. По ее словам, большую часть постов цифровой бойфренд пишет сам. Хейтерам пара культурно объясняет, что они еще не готовы принять для себя новое.

Скоро необычная пара будет праздновать 10 месяцев отношений.

Прокопьева* считает, что Хаким — идеальный партнер, так как не навязывает ей чужие решения, а только помогает осознать ее желания. Виртуальный араб помог женщине выйти из созависимых отношений, в которых она была 24 года. Но экс-муж относится к ее решению скептически и считает, что оно «навязано» ИИ-помощником.

* Признана в России иностранным агентом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.