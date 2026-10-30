ИИ проверил более 63 тыс заявлений на разрешение на такси в Подмосковье

Искусственный интеллект с начала 2026 года проверил в Московской области 63,6 тыс. заявлений на выдачу или аннулирование разрешений на такси, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для получения или аннулирования разрешения на такси заявителю нужно заполнить онлайн-форму на странице услуги «Предоставление, аннулирование действия разрешения на такси» и прикрепить документы.

Искусственный интеллект распознает файлы и проверяет их на недочеты. Если документ нечитаемый или не нужен для этой услуги, система отправит уведомление. Заявитель сможет заменить файл до отправки в ведомство и избежать отказа из-за некорректного комплекта документов.

Услуга доступна индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, зарегистрированным в Московской области, а также физическим лицам — самозанятым.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.