ИИ-проект выявил 58 нарушителей парковки грузовиков во дворах Подмосковья

С 13 ноября 2025 года в Подмосковье работает проект на базе искусственного интеллекта, который фиксирует незаконную стоянку большегрузов во дворах и на внутриквартальных территориях, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Система на основе искусственного интеллекта с 13 ноября 2025 года выявляет большегрузы, которые незаконно паркуются во дворах и на внутриквартальных территориях Подмосковья. За время работы проекта зафиксировано 58 нарушителей, вынесено 19 постановлений, сумма штрафов составила 69 тысяч рублей.

Технология использует 508 камер системы «Безопасный регион» для мониторинга дворов и внутриквартальных проездов. Искусственный интеллект анализирует видеопоток, определяет наличие большегрузов и фиксирует превышение времени стоянки более 60 минут. При выявлении нарушения нейросеть сохраняет изображение, распознает государственный номер автомобиля и передает данные в Систему автоматизированного административного производства (СААП). После этого СААП устанавливает владельца транспортного средства и передает информацию ответственному сотруднику для проверки. По результатам проверки выносится постановление об административном правонарушении.

Ознакомиться с другими ИИ-практиками Московской области и подать заявку на их внедрение можно на портале «Цифровой регион». Внедрение подобных технологий поддерживает цели национального проекта «Экономика данных».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение—систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.