ИИ-помощник появился на платформе корпоративных коммуникаций DION

Компания ПО НОТА, входящая в Холдинг Т1 и занимающаяся разработкой отечественного программного обеспечения, в рамках масштабного обновления своего продукта расширила возможности платформы для коммуникаций DION. У пользователей появился помощник с искусственным интеллектом, способный автоматически расшифровывать диалоги и переводить их в текстовый вид, а также генерировать саммари конференций — конспекты онлайн-встреч. Десктопная версия также получила удобный поиск по текстам расшифровок, сообщила пресс-служба компании.

Среди нововведений платформы — возможность интеграции с календарем. Благодаря обновлению пользователи смогут следить за расписанием участников и статусами принятий приглашений на видеозвонки. В видеохостинг интегрировали функцию создания собственных каналов внутри DION, а также функцию предоставления к ним персонального доступа по базовым корпоративным данным пользователей.

Были изменены и панели администрирования. Организатору онлайн-встречи доступен список отключившихся во время встречи участников с временем и подключения и отключения от конференции. Благодаря новым функциям администраторы рабочих встреч смогут более эффективно управлять тайм-менеджментом сотрудников.

«Мы видим со стороны клиентов и партнеров потребность в интеграции рабочих почтовых аккаунтов с календарями, расширении инструментария автопротоколирования встреч и усовершенствовании решений для организаторов звонков и своевременно предлагаем актуальный функционал в обновленной версии своего продукта. В августе 2024 года после ухода Miro из России DION мы также анонсировали запуск аналога онлайн-доски DION.Whiteboard», — рассказала коммерческий директор платформы корпоративных коммуникаций DION Анна Кузякина.

Она уточнила, что отечественный рынок корпоративных коммуникаций продолжает активно развиваться, и масштабное обновление UC-платформы DION — закономерный шаг в развитии российского бизнеса.