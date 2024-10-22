ИИ или HR: как технологии ускоряют поиск и подбор персонала

Искусственный интеллект (ИИ) сильно меняет процессы найма и управления персоналом, повышая скорость и эффективность. Так, автоматизация рутинных задач позволяет рекрутерам сети отелей и компании авиаперевозчика сосредоточиться на стратегических задачах, сократив время на подбор кандидатов в среднем на 50-70%, сообщил РИАМО основатель и директор Huntlee, сервиса автоматизации найма с AI-инструментами для HR-отдела, участник фонда «Сколково» Юлиан Тырнов.

Он подчеркнул, что в этом случае возрастает значение грамотно составленного резюме, которое отражает теоретические знания и практические навыки кандидата, соответствующие вакансии.

«Это позволит на первом этапе продемонстрировать, чем он будет полезен компании. Например, в IT-сфере неохотно нанимают джунов, при всем известном дефиците кадров. Парадокс объясняется просто: начинающие программисты не умеют работать в команде и писать качественный код — на их обучение приходится тратить время опытных сотрудников», — отметил Тырнов.

По его словам, чтобы пройти первичный отбор, начинающий программист должен показать относительную самостоятельность, то есть не просто уметь качественно выполнять небольшой пул востребованных задач, к примеру, создавать форму регистрации и авторизации.

Как считает специалист, автоматизация рутинных задач — основная возможность ИИ в рекрутинге. Способность анализировать огромные массивы данных, таких как базы резюме кандидатов, с невероятной скоростью и точностью позволяет сократить время, затрачиваемое на первичный отбор. Используя новейшие инструменты, HR-специалисты уделяют больше времени следующим этапам найма: оценке личностных качеств и профессиональных компетенций.

Он добавил, что ИИ используется для принятия решений, на основе данных о развитии персонала, повышения в должности, о найме на позицию. Еще предиктивные системы могут прогнозировать уровень профессионального выгорания, снижая объемы текучки персонала и улучшая опыт сотрудника за счет использования внутренних сервисов на основе ИИ. Есть примеры того, как IT-компании используют такие инструменты для поиска талантов среди своих сотрудников.

При этом, по мнению Тырнова, опыт и интуиция HR-специалиста незаменимы при оценке soft skills, ценностной совместимости кандидата с компанией, проведении глубинных интервью.

Как уточнил эксперт, внедрение машинных алгоритмов не означает полную замену рекрутеров. Общение на личном уровне, поддержка в моменты неопределенности или напряжения требуют человеческой эмпатии и мотивационных навыков. Только профессионал понимает, как кандидат впишется в корпоративную культуру, что требует опыта и эмпатии. Симбиоз инновационных технологий и опыта профессионалов повысит скорость, объективность и результативность найма.

«Преимущества подхода, сочетающего новые и традиционные инструменты, очевидны как для HR-специалистов, так и для соискателей. Для одних значительно сокращается время закрытия вакансий, что особенно важно в условиях конкурентного рынка труда. Для других снижается риск человеческого фактора на этапе первичного отбора, действуя непредвзято, основываясь исключительно на заданных критериях, AI оценивает кандидатов более объективно», — заключил собеседник.