ИИ для резюме: эксперты рассказали, как использовать нейросети при поиске работы

Директор по digital & social media в коммуникационном агентстве PR Partner Дамир Фейзуллов заявил, что искусственный разум — это отличный помощник при поиске работы, составлении резюме и сопроводительных писем, сообщает «Секрет фирмы» .

«Нейросеть может предложить более убедительные формулировки ваших достижений и компетенций, подобрать грамотные и профессиональные фразы, избежав типичных ошибок и клише», — сказал Фейзулов.

В свою очередь, преподаватель НИУ ВШЭ и МАИ Дмитрий Сошников обратил внимание, что доверять рассылку резюме нейросети полностью не стоит: автоматизация будет очень заметна и лишит портфолио уникальности. По его словам, HR-специалисты будут в первую очередь обращать внимание на необычные элементы и описание реальных проектов.

Использовать нейросеть стоит соискателям, которые страдают от «страха белого листа» и им сложно начать, тем, кто хочет усилить формулировки и доработать свою резюме, а также для его адаптации под определенную вакансию.