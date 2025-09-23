ИИ для детей: эксперт рассказал, как нейросети помогают в учебе

Руководитель направления детской онлайн-безопасности «Лаборатории Касперского» Андрей Сиденко заявил, что искусственный интеллект может помочь современным детям в учебе и развитии, но он не должен быть основным источником получения информации, сообщает pravda-nn.ru .

«Наши дети взаимодействуют с ИИ на нативном уровне, не требующем даже навыков чтения и письма, тем более навыков программирования. Они просто голосом начинают общаться и у них это получается», — пояснил эксперт.

По его словам, не так давно расшифровка голосовых сообщений казалась невозможной, но сегодня эта функция встроена в каждый смартфон. Теперь можно мгновенно преобразовать аудиозапись в текст.

По мнению специалиста, подобные инструменты значительно упрощают жизнь молодому поколению. Однако родители должны осознавать, что искусственный интеллект, помимо удобств, таит в себе и определенные опасности.

Сиденко подчеркнул, что для школьников ключевыми преимуществами ИИ являются оперативный поиск информации и доступность на разных устройствах.

