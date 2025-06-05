ИИ для борьбы с терроризмом: в Москве прошел тематический круглый стол

В Москве состоялся круглый стол, посвященный возможностям искусственного интеллекта для борьбы с терроризмом, сообщает Общественное Телевидение России .

«С искусственным интеллектом мы сталкиваемся практически каждый день. И это явление, которое более масштабное и разностороннее, чем мы можем себе представить. Это то, что может оказаться крайне полезным и крайне опасным», — заявил обозреватель Леонид Млечин.

По его словам, сейчас крайне важно осознавать свою ответственность.

В своих докладах участники круглого стола подчеркивали опасность дипфейков и особенности распространения радикального контента в медиа, а также предупредили о нарастании соблазнов в этой сфере.

Как заявил ведущий научный сотрудник кафедры психологии личности МГУ Сергей Ениколопов, один из способов работы с ИИ — это выявление неявных знаний, этот инструмент можно эффективно использовать для пресечения и ликвидации преступлений.