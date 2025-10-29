Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил волонтеров с праздником и отметил в комментарии РИАМО, что их труд — воплощение милосердия и твердой гражданской позиции.

День волонтера отмечается в Подмосковье 29 октября. Этот день был установлен региональным парламентом в 2017 году.

«Благородный труд наших волонтеров — воплощение милосердия, душевной щедрости и твердой гражданской ответственности. Невзирая ни на что, ежедневно они отдают свое время и силы тем, кто нуждается в помощи. Ясно и наглядно мы поняли роль волонтеров во время пандемии коронавирусной инфекции. И окончательно убедились в этом, когда началась спецоперация», — сказал Брынцалов.

Председатель регионального парламента отметил, что труд волонтеров очень ценится и им выражается благодарность и поддержка. Добровольцам предоставляется бесплатное питание, помещения для временного использования, компенсация проезда. Кроме того, за счет региональных средств им предоставляется возможность застраховать свою жизнь и здоровье.

«Уважаемые наши добровольцы, каждый день вы доказываете, что самые важные перемены начинаются с простого желания помочь. Спасибо вам за это! Желаю здоровья, вдохновения и единомышленников на вашем благородном пути!» — добавил Брынцалов.

Ранее волонтеров поздравил с праздником губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он поблагодарил их за добрые дела и вручил областные награды.

«Сегодня — это армия единомышленников, очень добрых людей, которые, несмотря на юный возраст, не жалея сил и времени, помогают людям в самых разных ситуациях. Всегда задаю себе вопрос — что привело отдельно взятого парня или девушку заниматься добрыми делами в Климовске или на берегах Анапы, оказывать помощь в период ковида или участвовать в акции „Доброе дело“? Вы собираетесь вместе и помогаете людям, когда это необходимо. Это всегда вызывает уважение», — подчеркнул Воробьев.

