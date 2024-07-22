Идет прием заявок на Всероссийский отбор инклюзивных практик

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в рамках национальной социальной инициативы с марта 2022 года реализует инклюзивный проект «Открыто для всех», направленный на вовлечение бизнеса в создание доступной среды, услуг и сервисов для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, поиск и тиражирование новых технологий в инклюзии. Об этом сообщает агентство.

В рамках проекта до 30 сентября 2024 года проводится прием заявок на всероссийский отбор инклюзивных практик проекта, цель которого выявление и дальнейшее тиражирование лучших решений, направленных на предоставление для людей с инвалидностью и ОВЗ товаров, услуг, сервисов, включая трудоустройство и обучение, с ежегодным подведением итогов отбора.

Прием заявок на отбор осуществляется на платформе «Смартека». Подробная информация об отборе, а также список номинаций размещены на официальном ресурсе агентства по ссылке.

До 1 сентября 2024 года должны быть представлены кандидаты от региона для участия в отборе.