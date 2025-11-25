сегодня в 19:56

Идет прием заявок на премию «Лучший по профессии» среди культработников Подмосковья

До 30 декабря работники учреждений сферы культуры и организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области могут подать заявки на конкурс на соискание премии «Лучший по профессии», сообщают организаторы конкурса.

Конкурс на соискание премии «Лучший по профессии» среди работников учреждений сферы культуры и организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области объявлен в 7 номинациях:

«Лучший работник культурно-досугового учреждения» — 2 премии по 200 тыс. рублей;

«Лучший работник библиотеки» — 2 премии по 200 тыс. рублей;

«Лучший работник театра» — 1 премия 200 тыс. рублей;

«Лучший работник музея» — 1 премия 200 тыс. рублей;

«Лучший работник организации дополнительного образования сферы культуры» — 2 премии по 200 тыс. рублей;

«Лучший менеджер» — 1 премия 300 тыс. рублей;

«Творческий прорыв» — 1 премия 350 тыс. рублей.

Конкурс проводится в два этапа:

Первый этап — прием документов в министерстве осуществляется с 1 по 30 декабря 2025 года.

Второй этап — рассмотрение конкурсной комиссией документов, представленных участниками на конкурс, проведение презентации участниками конкурса — до 1 февраля 2026 года.

Заявки и прилагаемые к ним документы принимаются по адресу: 143407, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7, административно-деловой центр «Новатор», 9-й этаж, кабинет 9.01, Управление цифровой трансформации, развития культурно-досуговой и библиотечной деятельности (станция метро «Мякинино»).