Идет прием заявок на конкурс «Новые искатели» для поддержки подростков на малых территориях

7 октября стартовал прием заявок на открытый конкурс «Новые искатели» для поддержки социальных проектов подростков на малых территориях. Об этом сообщают организаторы конкурса.

Заявки принимаются до 17 декабря 2024 года на официальном сайте фонда Тимченко по адресу: https://fondtimchenko.ru/contests/programs/novye-iskateli-2024/.

Конкурс «Новые искатели» призван создать у подростков опыт решения социальных проблем в своих населенных пунктах для развития активной жизненной позиции и улучшения жизни на малых территориях.

Обязательное условие участия в конкурсе — подача заявки на реализацию соцпроекта на малой территории, включающего работу с уязвимыми группами людей, которые на ней проживают.

К участию в конкурсе приглашаются проектные команды, состоящие из подростков в возрасте от 14 до 17 лет включительно и также взрослого наставника в возрасте от 18 лет, проживающие в малых городах и селах с числом жителей до 70 тыс. человек. Все члены команды должны проживать в одном населенном пункте. Минимальная численность проектной команды — 5 человек, включая наставника.

Победители получат финансовую поддержку до 100 тыс. рублей, экспертное и методическое сопровождение, возможность обучения, обмена опытом и участия в мероприятиях Фонда.

В 2024 году заявки на конкурс «Новые искатели» впервые формируются в процессе заполнения ответов на задания в чат-боте вместе с помощником — роботом «Федей». Одновременно проектные команды выполняют дополнительные задания, изучают полезный материал по социальному проектированию и участвуют в игре, по итогам которой получат сувениры от Фонда Тимченко.

Фонд Тимченко — один из крупнейших семейных благотворительных фондов страны. Стратегия организации нацелена на повышение качества жизни уязвимых групп через развитие местных сообществ на малых территориях.

Три целевые группы, которым помогает фонд:

люди старшего возраста;

семьи с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;

дети и подростки.

За 13 лет работы Фонд Тимченко поддержал 5 187 проектов. В 2023 году финансовую поддержку получили 392 проекта, 89% из них реализуются на малых территориях. В 2024 году фонд проводит пять конкурсов, грантовый пул которых составляет более 400 млн рублей.