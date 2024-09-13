Идею размещать голубей внутри ракет отметили Шнобелевской премией

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В американском университете Гарварде в 34-й раз прошла церемония вручения Шнобелевской премии. О ее результатах рассказывает РБК .

Например, Шнобелевскую премию выдали за идею располагать голубей внутри ракет. Их предложили использовать как наводчиков.

Премией было отмечено также открытие способности некоторых млекопитающих дышать анусом. Еще премию получили те лауреаты, кто изучил плавательные способности погибшей форели, и создатели метода, с помощью которого можно отличить нетрезвого червя.

Шнобелевку выдают за достижения, которые сначала вызывают смех, а потом заставляют задуматься.

Несколько лет назад работники ВВС США придумали нелетальное оружие, которое может «возбудить любовное влечение солдат противника друг к другу». Шнобелевку в 2022 году получили африканские кулибины, создавшие противоугонное устройство, которое состоит из педали и огнемета.