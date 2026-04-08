И. о. мэра Нововоронежа задержали через неделю после начала работы

Силовики задержали исполняющего обязанности мэра Нововоронежа Юрия Черенкова по подозрению в коррупции. Он был назначен на должность неделю назад, сообщает РБК .

О задержании Черенкова стало известно 8 апреля. Мужчина обвиняется во взяточничестве.

Речь идет о сумме 160 тыс. рублей. По данным следствия, эти деньги Черенков получил в апреле 2024 года, когда еще был первым заместителем главы Павловского района.

Взятку ему дал представитель коммерческой организации за помощь с госконтрактом на оказание услуг по осуществлению строительного контроля и общее покровительство.

Следствие планирует ходатайствовать об избрании мужчине меры пресечения.

Черенков возглавил Нововоронеж 1 апреля 2026 года. Он сменил на этом посту Романа Ефименко.

В ближайшее время задержанный должен написать заявление об увольнении по собственному желанию, отметил источник РБК.

