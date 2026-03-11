«Хватит думать о Telegram!»: Песков призвал население начать думать о MAX

сегодня в 12:19

Песков призвал россиян развивать MAX, а не думать о Telegram

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предложил сосредоточить внимание на развитии аудитории в мессенджере MAX, а не обсуждать Telegram, сообщает ТАСС .

Соответствующее заявление стало ответом Пескова на слова генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, который сравнил популярность двух этих мессенджеров.

В ходе выступления на конференции «Современные медиа: технологии, смыслы, кадры» в НИУ ВШЭ представитель Кремля заявил, что пора начать думать о российской платформе.

«Хватит думать о Telegram, думайте о MAX», — сказал Песков.

Ранее официальный представитель Кремля заявил, что страна стремительно теряет инструментарий для «пропагандистской работы за рубежом». Речь идет в том числе о странах СНГ.

